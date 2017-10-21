Кучук: ничья с «Тосно» — положительный результат для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевую ничью с «Тосно» (1:1) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Тосно» попытался продавить нас за счёт силового единоборства, доставкой верхом мяча на центральных нападающих, которые продавливали линию защиты.
Мы боролись за результат, потому что можно иметь преимущество, а результата нет. Это положительный результат.
Всё придёт. Всему своё время. Все считают, что команда может создаться за неделю, за две, но я так не считаю. Мы идём своим путём.
Благодарен команде, что она не пала духом, включила скорости после перерыва и пыталась играть на победу», — заявил Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
«Тосно» и «Ростов» сыграли вничью в Санкт-Петербурге