«Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал на своём поле «Уотфорд». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе хозяев голы на свой счёт записали Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Миши Батшуайи, который оформил дубль. За «Уотфорд» отличились Абдулайе Дукуре и Роберто Перейра. Таким образом, «Челси» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ.
«Челси» (16 очков) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Уотфорд» (15), который теперь находится строчкой ниже.