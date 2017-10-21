Семак: мне симпатичен Дальний Восток, нравятся люди, которые здесь живут

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что не видит проблемы в перелёте на Дальний Восток, а также поделился мнением о прошедшем матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча в Хабаровске завершилась вничью со счётом 2:2.
«Я не вижу проблемы в том, чтобы раз в год приехать на матч в Хабаровск или Владивосток. Это Россия, здесь, на Дальнем Востоке, она начинается. Да, долго лететь, но такая у нас страна — очень большая, самая-самая в мире. Но это и здорово! В Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск летают хоккеисты и волейболисты, а теперь футбол вернулся в этот регион. Мне он симпатичен. Нравятся люди, которые здесь живут. Даже из окна автобуса видно, что они свой Хабаровск любят. Город очень ухоженный и чистый. Хорошая гостиница, хороший приём, на футбол пришли люди, хотя погоду трудно назвать комфортной для болельщиков.
Мы ехали за победой. Качеством показанной нами игры в матче я доволен, но результат не обрадовал. Мы молодцы, что спасли матч, дважды пропустив и проиграв первый там со счётом 0:2, но количество созданных командой моментов для взятия ворот было очень значительным. Мы могли забить и больше чем два гола. Возможности у нас были, но мы их упустили. Этот момент меня огорчил», — приводит слова Семака официальный сайт «СКА-Хабаровск».
Наставник «Уфы» рассказал, что его команда повезёт из Хабаровска икру, но сколько, говорить не стал.
«Везём, но вес этого груза я вам не скажу. Я лично тоже приобрёл икры в Хабаровске, но моя покупка скромная», — поведал Семак.