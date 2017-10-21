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«Тосно» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча

21 октября 2017, суббота. 16:41 Футбол

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1.

Хозяева поля вышли вперёд на 17-й минуте — Евгений Марков переправил мяч в ворота головой в результате стандартного положения.

Отыграться гости сумели на 56-й минуте, когда Сверрир Ингасон реализовал пенальти, назначенный за фол на Александре Зуеве.

Подопечные Леонида Кучука сумели прервать серию из четырёх поражений кряду. При этом серия без побед «Ростова» составляет восемь матчей.

В таблице российского чемпионата «Тосно» (14 очков) занимает 13-е место, а «Ростов» (17) располагается на 11-й строчке.

Посмотреть видеообзор матча можно на канале «Ростова» в Youtube.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
21 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Тосно
Тосно
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Марков – 17, 1:1 – Ингасон – 56 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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