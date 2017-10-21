Зуев: «Ростов» не унывает, главное, что сегодня не проиграли

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ с «Тосно». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью — 1:1.
«Не знаю, почему первый тайм провели хуже второго. Наверное, потому что пропустил гол. Отыгрываться сложнее, плюс замены игру изменили. Тренер в перерыве пояснил кое-какие моменты, куда бежать, куда открываться. Знали, что стандарты сильная сторона «Тосно», но пропустили всё-таки. Так бывает, это футбол.
Настроение в команде после череды неудач не самое лучшее, но мы не унываем. Главное, что сегодня не проиграли, а то это уже было бы пятое поражение подряд. Поэтому сейчас будем шаг за шагом двигаться. Думаю, всё хорошо будет.
Что касается момента с пенальти, то там боролся защитник, я прочитал ситуацию и сыграл на опережение. Меня зацепили, я упал. Нарушение было 100%.
С «Зенитом» матч был естественно сложнее, чем сегодня", — передаёт слова Зуева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.