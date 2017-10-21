Конте: игроки «Челси» показали, что у них есть желание биться и менять ситуацию

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал волевую победу над «Уотфордом» (4:2) в девятом туре чемпионата Англии.
«Наше выступление можно назвать хорошим. После двух голов соперника мы потеряли в уверенности, но после этого игроки показали мне, что у них есть желание биться, менять ситуацию и добиваться результата. Это очень важно. Мы сталкиваемся со сложными ситуациями, но наш дух остаётся на месте. Я доволен проделанной работой», — приводит слова итальянского специалиста интернет-издание BBC Sport.
«Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»