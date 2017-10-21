Манчини не взял Дриусси на игру ЦСКА — «Зенит»

«Зенит» отправился в Москву на матч 14-го тура РФПЛ с ЦСКА. На игру отправились 22 подопечных Роберто Манчини, среди которых нет нападающего Себастьяна Дриусси, информирует пресс-служба питерцев.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.
Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Матч с ЦСКА пройдет в воскресенье, 22 октября, и начнётся в 16:30 по московскому времени.
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