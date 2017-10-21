«Спартак» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ «Спартак» — «Амкар».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Адриано.
Запас: Максименко, Кутепов, Боккетти, Щербаков, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Давыдов, Роша.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
Запас: Хомич, Вамбольт, Мельников, Шаваев, Костюков, Огуде, Салугин, Бодул.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РФПЛ «Спартак» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.