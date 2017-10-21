«Балтика» победила «Динамо» СПб со счётом 3:2 и вышла на четвёртое место в ФНЛ

«Балтика» победила «Динамо» СПб в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Динамо» СПб не смогло выиграть в пятом матче турнира подряд.
У победителей отличились Дмитрий Скопинцев, Александр Касьян и Сенин Себай, у гостей — Евгений Песегов.
«Балтика» с 33 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо» СПб, которое набрало 32 балла, находится на седьмой строчке.