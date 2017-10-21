Ингасон: конечно, Исландия не претендент на победу на чемпионате мира в России

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон поделился эмоциями от выхода в финальную часть ЧМ-2018.
«Конечно, мы не претенденты на победу на чемпионате мира в России. Мы очень рады квалифицироваться на мундиаль, один из крупнейших футбольных турниров. Если ты футболист, играющий на нём, это высший уровень. Ты играешь против сильнейших игроков и команд. Это большое достижение для команды Исландии, но сейчас я сосредоточен на сезоне «Ростова».
Хотел бы я сыграть против сборной России? Это был бы большой матч. Российская команда будет играть дома, у неё много хороших игроков»,— передаёт слова Ингасона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Ингасон: сложно сказать о перспективах «Ростова» по итогам сезона