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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Ингасон: конечно, Исландия не претендент на победу на чемпионате мира в России

21 октября 2017, суббота. 18:08 Футбол

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон поделился эмоциями от выхода в финальную часть ЧМ-2018.

«Конечно, мы не претенденты на победу на чемпионате мира в России. Мы очень рады квалифицироваться на мундиаль, один из крупнейших футбольных турниров. Если ты футболист, играющий на нём, это высший уровень. Ты играешь против сильнейших игроков и команд. Это большое достижение для команды Исландии, но сейчас я сосредоточен на сезоне «Ростова».

Хотел бы я сыграть против сборной России? Это был бы большой матч. Российская команда будет играть дома, у неё много хороших игроков»,— передаёт слова Ингасона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Ингасон: сложно сказать о перспективах «Ростова» по итогам сезона
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная России — Футбол ФК Ростов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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