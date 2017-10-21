Парфёнов: по обилию моментов матч «Тосно» — «Ростов» получился искромётным

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Очередной боевой матч. Игра была очень подвижной, активной, много борьбы. У кого было преимущество, у того и моменты. Команды играли без середины поля. По обилию моментов искрометный матч получился.
Я доволен, мы двигаемся дальше. Это был очередной бой, где мы завоевали очко. Дистанция длинная. Если и дальше будет такая же отдача, такой же настрой… Нам нужно добавлять в качестве, тут скрывать нечего. Будем работать и прибавлять», — цитирует Парфенова сайт клуба.
Парфёнов: у «Тосно» была задача не удержать, а развить результат