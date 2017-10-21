Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» нанёс «МЮ» первое поражение в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Манкунианцы потерпели первое поражение в турнире.
На исходе получаса игры Хуан Мата потерял мяч в центре поля в безобидной ситуации, его перехватил Аарон Муй, организовав атаку «три в два». С ударом Томаса Инса из левой части штрафной Давид де Хеа справился, но мяч снова достался Мую, который поразил правый угол ворот.
На 33-й минуте вратарь «Хаддерсфилда» Йонас Лоссль выбил мяч от линии штрафной так далеко, что тот долетел до Лорана Депуатра, выигравшего позиционную борьбу у Виктора Нильссон-Линделёфа, затем обыгравшего де Хеа и пославшего мяч в пустые ворота.
На 78-й минуте Ромелу Лукаку «накрутил» соперника на фланге и выполнил отличный навес на Маркуса Рашфорда, которому удался сильнейший удар головой с рикошетом от газона в левый угол ворот.