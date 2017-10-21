Бердыев: если будет результат, то на матчи «Рубина» будут приходить болельщики

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвёл итоги матча 14-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:0).
«Два разных тайма. Первый скованно играли, боялись ошибиться, второй провели неплохо. Достаточно много моментов, но реализация оставляет желать лучшего. Мы много работаем над реализацией, и на тренировках идёт улучшение. Но тренировка — это одно, игра — другое.
Почему мало болельщиков на трибунах? Результат. Будет результат, будут и болельщики.
Азмун снова не забил? Такой период был у него и в «Ростове»: было много голевых моментов, но не забивал, потом прорвало, забивал и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Будем ждать. Я верю в него. Есть скованность. Жалко, конечно, что теряем очки, не используем моменты. Но главное, что эти моменты есть.
Мы играли в три нападающих и прежде, но не было давления по центру. Жемалетдинов в не очень хороших кондициях вернулся из сборной, Азмун — тоже. Сейчас они набирают. Если раньше впереди мы играли тройкой Канунников — Гёкдениз — Лестьенн, то сейчас вырисовывается тройка Канунников — Азмун — Жемалетдинов», — сказал Бердыев.