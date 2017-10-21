Хохлов: может, по моментам «Рубин» наиграл на победу, но в футболе так бывает

Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от ничьей с «Рубином» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Непростая игра. В Казани, думаю, рассчитывать на то, что будет просто, глупо. К чему готовились, то и получили. Может быть, по голевым моментам «Рубин» наиграл на победу, но в футболе так бывает. Ничья, с которой уезжаем, для нас положительный результат. Я согласен, что активности не хватает. Стремимся её улучшить. То, что хотим видеть впереди, пока игроками не выполняется. Будем работать.
Вчера Евгений Луценко два мяча забил за «молодёжку»? Здесь всё зависит от каждого игрока. Будет забивать — понятно, что будет получать игровое время. Первые дни, первые недели мы отталкиваемся прежде всего от физического состояния игроков. Луценко добирает. Без внимания ни один игрок не остаётся, все его положительные действия за «молодёжку» фиксируются», — цитирует тренера сайт казанцев.