Бартомеу: «Барселона» хочет продолжить выступать в Примере

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что клуб в случае отделения Каталонии от Испании хочет продолжить выступать в Примере.
«Клуб осудил задержания людей во время референдума. Никто не может усомниться в приверженности «Барселоны» каталонскому обществу. Мы будем просить о диалоге и уважении, «Камп Ноу» всегда будет местом свободы выражения своего мнения. Мы не позволим никому овладеть нашими гербом и флагом, и мы не позволим себя использовать.
Мы не будем рисковать жизнеспособностью организации. Мы хотим продолжить наши отношения с испанской профессиональной футбольной лигой», — цитирует Бартомеу Marca.
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