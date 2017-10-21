Камболов: в первом тайме «Рубин» неправильно выполнял установку тренера

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поделился мнением о матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).
«Мы, в принципе, хорошо играли, особенно во втором тайме. В завершении не повезло, но считаю, что наиграли на победу. Где-то везёт, где-то не везёт. Надеюсь, с Самарой больше повезёт.
Наверное, в первом тайме мы неправильно выполняли установку тренера. А во втором тайме вышли не то чтобы агрессивные, но всё выполняли, что тренер просил, — и пошли моменты.
Пять тысяч человек на трибунах? Всегда хочется, чтобы ходила как минимум половина, но у всех свои причины. Может, холодно… Будем выигрывать — будут больше ходить. Пусть приходят всегда, пусть поддерживают, мы всегда болельщикам рады», — цитирует Камболова сайт «Рубина».
Бердыев: если будет результат, то на матчи «Рубина» будут приходить болельщики