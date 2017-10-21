Гвардиола: «Сити» выиграл 11 матчей кряду, но рекорды хороши, если берёшь трофеи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от разгрома «Бёрнли» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
«Еще один хороший результат: во втором тайме всё было замечательно, мы играли очень хорошо. После второго и третьего гола игра закончилась, мы всё контролировали. Ещё один сухой матч тоже важен. У нас было много моментов. Мы играли стабильно впереди и сзади.
Мы выиграли 11 матчей подряд, но рекорды хороши, если вы выигрываете трофеи. Это многое значит. Конечно, победить 11 раз подряд непросто, так что это приятно», — цитирует тренера ВВС.
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