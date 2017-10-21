«Рубин» — «Динамо» — 0:0. Видеообзор матча

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме было много борьбы в центре поля, но опасных моментов почти не возникало. После перерыва хозяева завладели преимуществом, однако гостей несколько раз выручил Антон Шунин. «Рубин» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо», которое набрало 14 баллов, находится на 13-й строчке.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
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