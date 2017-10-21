Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Малага»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 9-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Малага».
«Барселона» с 22 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Валенсии» на четыре балла. «Малага» набрала всего одно очко и располагается на последней, 20-й строчке.
Трансляция матча «Барселона» — «Малага» начнётся в 21:45 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».