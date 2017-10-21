Моуринью: когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).
«Команда, которая больше хотела победить, сделала это. Когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего. Не знаю, почему они хотели победить больше, чем мы. Не буду критиковать своих игроков перед журналистами. Я проанализирую игру и, если понадобится, раскритикую игроков.
Я был удивлён нашей игрой, не ожидал такого. Команда, которая начала матч с агрессией, интенсивностью, эмоциями и отдачей, команда, которая играла матч жизни, в итоге победила. Возможно, во втором тайме у нас появилось больше желания и мы могли бы зацепиться за ничью, но, честно говоря, мы заслужили наказание поражением», — цитирует португальца BBC Sport.