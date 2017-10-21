«Монако» выиграл у «Кана» благодаря голам Бальде Кейта и Фалькао

«Монако» выиграл у «Кана» в матче 10-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Монегаски прервали серию из двух матчей в турнире без побед.
В середине первого тайма Бальде Кейта с передачи Тома Лемара открыл счёт. На 59-й минуте Радамель Фалькао удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.
«Монако» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Кан», который набрал лишь 15 баллов, остался девятым.