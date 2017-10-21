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Слуцкий: победа над «Барнсли» — самая важная для «Халла» в этом сезоне

21 октября 2017, суббота. 20:05 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Барнсли» (1:0) в матче 13-го тура Чемпионшипа. «Тигры» впервые под руководством российского специалиста выиграли на выезде.

«Честно говоря, мы провели свой не самый лучший матч, но эта победа очень важна. Возможно, сегодня мы не заслужили победу, но заслужили её раньше, когда удача была не на нашей стороне. „Барнсли“ очень хорошо играл и не давал нам показывать наш обычный футбол. В перерыве мы говорили о том, чтобы повысить качество игры. Нам не удалось это сделать, но мы попытались. Думаю, это самая важная победа для нас в текущем сезоне», — сказал Слуцкий.

«Халл Сити» Слуцкого одержал минимальную победу над «Барнсли»
Источник: Hull Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Барнсли Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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