Слуцкий: победа над «Барнсли» — самая важная для «Халла» в этом сезоне

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Барнсли» (1:0) в матче 13-го тура Чемпионшипа. «Тигры» впервые под руководством российского специалиста выиграли на выезде.
«Честно говоря, мы провели свой не самый лучший матч, но эта победа очень важна. Возможно, сегодня мы не заслужили победу, но заслужили её раньше, когда удача была не на нашей стороне. „Барнсли“ очень хорошо играл и не давал нам показывать наш обычный футбол. В перерыве мы говорили о том, чтобы повысить качество игры. Нам не удалось это сделать, но мы попытались. Думаю, это самая важная победа для нас в текущем сезоне», — сказал Слуцкий.
«Халл Сити» Слуцкого одержал минимальную победу над «Барнсли»