Эррера: «МЮ» терял мяч почти в каждом моменте, этого не должно случаться в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).
«В стартовые 30-35 минут мы не показывали хороший футбол. Соперник был агрессивнее и лучше настроен, чем мы. Такого нельзя допускать. Поздравляю „Хаддерсфилд“, они заслужили победу, но мы должны проанализировать, в чём мы сегодня уступили. Мы теряли мяч почти в каждом моменте, этого не должно происходить в Премьер-лиге.
Каждый должен сам проанализировать, что произошло в первом тайме. В матчах с подобными соперниками нужно не уступать в агрессивности и настрое, но мы уступили. Этого не должно произойти вновь. Второй тайм мы провели хорошо, двигали мяч, но этого не хватило», — цитирует Эрреру BBC Sport.
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