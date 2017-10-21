Тихонов: игроки «Крыльев» снова совершают детские ошибки, будем делать выводы

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение в матче 19-го тура ФНЛ с «Кубанью» (1:2).
«Тяжело комментировать такие матчи. В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьёзные моменты. После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже.
Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли Премьер-Лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол.
Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы», — сказал Тихонов.
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