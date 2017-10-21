Тренер «Луча-Энергии»: заменил бы 10 футболистов, если бы была такая возможность

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал поражение в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Олимпийцем» (1:2).
«Поздравляю соперника с победой и приношу извинения болельщикам нашей команды. Никто не ожидал, что сегодня мы потерям очки. Сегодня была команда без духа, выделить кого-то со знаком плюс тяжело. Я мог бы десять футболистов заменить, если бы была такая возможность.
Сегодняшнее поражение обидно вдвойне, потому что после победы в предыдущем туре вторая помогала бы нам подняться в турнирной таблице и покинуть зону вылета.
Тяжело говорить о каких-то одном-двух эпизодах, потому что игра сегодня не получилась в целом. Я ожидал больше навесов с флангов, большего давления на соперника. У нас были один или два момента, что, конечно же, очень мало», — цитирует тренера сайт ФНЛ.