Гаджиев: «Амкар» сыграл со «Спартаком» в свою силу, результат для нас нормальный

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«Непростой матч. Надеюсь, не только для нас, но и для «Спартака». Мы сыграли в свою силу. В конце хороший момент был у Идову, но он не попал по мячу как следует. Если бы он пробил как следует и выручил вратарь, это куда ни шло. А так, этот момент огорчает. Но результат для нас нормальный, летим в Пермь с позитивным настроением.
Мне как-то раз пермские друзья прислали такую шутку. Мол, пермяку задают вопрос: «Ты чего всегда такой жизнерадостный и уверенный?» А он отвечает: «Так я из Перми». Вне зависимости от результата и того, кто в «Амкаре» работает – Гаджиев или Черчесов, в команде всегда сохраняется боевой дух», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».