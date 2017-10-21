Ещенко был заменён в матче «Спартак» — «Амкар» из-за усталости

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что защитник Андрей Ещенко не получил травму в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром» и был заменён из-за усталости. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Ещенко? Нет никаких травм. Давайте не будем начинать. Просто он устал, и я его заменил», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Андрей Ещенко был заменен на 53-й минуте и уступил место на поле Илье Кутепову.
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