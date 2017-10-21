«Саутгемптон» вырвал победу у «Вест Бромвича», продлив неудачную серию «дроздов»

«Саутгемптон» вырвал победу у «Вест Бромвич Альбион» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
На 85-й минуте отличился полузащитник хозяев Софьян Буфаль. «Вест Бромвич Альбион» не смог победить в седьмом матче турнира подряд.
«Саутгемптон» с 12 очками занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион», который набрал 10 баллов, находится на 13-й строчке.