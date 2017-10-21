Ещенко: у меня сильный спазм, завтра всё будет ясно

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил болельщикам на вопрос о замене в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Сильный спазм. Завтра будет ясно», — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Андрей Ещенко был заменен на 53-й минуте и уступил место на поле Илье Кутепову. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что Ещенко был заменён из-за усталости.
Ещенко был заменён в матче «Спартак» — «Амкар» из-за усталости