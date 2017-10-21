«Базель» после победы над ЦСКА обыграл «Тун» в матче чемпионата Швейцарии

«Базель», в предыдущем матче на выезде со счётом 2:0 победивший московский ЦСКА в Лиге чемпионов, одержал победу над «Туном» в матче 12-го тура швейцарской Суперлиги. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе хозяев отметились Лука Зуффи и Албиан Аети. Форвард гостей Морено Констанцо отыграл один мяч ударом с пенальти.
«Базель» набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Тун» (11) располагается на восьмой позиции.