Игрок «Севильи» Эскудеро: нельзя постоянно проигрывать с разницей в четыре мяча

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро назвал эту неделю ужасной для команды. «Севилья», в предыдущем матче проиграв со счётом 1:5 московскому «Спартаку» в групповом этапе Лиги чемпионов, проиграла и «Валенсии» в выездной игре 9-го тура испанской Примеры со счётом 0:4.
«Ужасная неделя. Так не может продолжаться, мы должны хорошо изучить свои ошибки. Нельзя постоянно проигрывать с разницей в четыре мяча. Думаю, мы очень легко пропускаем. Если мы хотим быть наверху, то должны изменить это.
У нас есть уверенность в команде после всего, что мы сделали, но сейчас многое нужно исправить», — цитирует Эскудеро сайт клуба.
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