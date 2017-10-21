«Барселона» победила «Малагу» и закрепилась на первом месте в чемпионате Испании

«Барселона» выиграла у «Малаги» в матче девятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В дебюте Андрес Иньеста сыграл по краю штрафной на Луку Диня, который сначала прострелил в защитника, а затем сделал передачу уже из-за пределов поля, которую в итоге замкнул Херард Деулофеу. Арбитр мяч засчитал.
На 56-й минуте Лионель Месси развернулся у штрафной, выложил мяч Иньесте, и он пробил в дальнюю девятку с рикошетом от ноги Роберта Росалеса.
«Барселона» (25 очков) занимает первое место в таблице, «Малага» (1) — 20-я.