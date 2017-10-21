«Наполи» сыграл вничью с «Интером», впервые потеряв очки в этом сезоне Серии А

«Наполи» сыграл вничью с «Интером» в матче девятого тура Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева на протяжении всего матча владели ощутимым преимуществом, но так и не сумели вскрыть оборону миланской команды. Лучший момент у «Наполи» был в середине первого тайма, но голкипер Самир Ханданович сначала отбил удар Лоренцо Инсинье, а затем выручил команду после добивания Дриса Мертенса.
«Наполи» впервые в текущем сезоне Серии А потерял очки, но продолжает лидировать в турнирной таблице с 25 очками в активе. «Интер» (23) — второй.