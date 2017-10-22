Конте: абсолютно не переживаю насчёт возможного увольнения

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Уотфордом» (4:2) в девятом туре чемпионата Англии заявил, что не переживает по поводу того, что его могут уволить. До матча с «шершнями» лондонская команда не смогла выиграть три встречи подряд.
«Нахожусь под серьёзным давлением, но абсолютно не переживаю насчёт возможного увольнения. Верю в то, что делаю, и отдаю все силы своему клубу. Я делал это в прошлом сезоне и продолжаю теперь. Никогда не переживал по этому поводу.
Задача каждого в клубе — сделать наших болельщиков счастливыми. Именно это давление я ощущаю. Мы видим, сколько страсти отдают наши болельщики во время матчей. Всё остальное неважно. Мы делаем свою работу. Возвращаюсь домой счастливым, поскольку знаю, что я и мои игроки выкладываемся на 150% ради клуба», — сказал итальянец.