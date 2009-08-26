Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеорепортаж с тренировки "Спартака" и интервью с Карпиным

Видеорепортаж с тренировки "Спартака" и интервью с Карпиным
Комментарии

«Чемпионат.ТВ» предлагает вашему вниманию видеорепортаж с открытой тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке. Кроме того, вы можете посмотреть видеоинтервью с генеральным директором столичного клуба Валерием Карпиным.

Ссылка на видеорепортаж с тренировки «Спартака»
https://www.championat.com/video/2453/

Ссылка на видеоинтервью с Карпиным
https://www.championat.com/video/2451/

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022