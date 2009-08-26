Видеорепортаж с тренировки "Спартака" и интервью с Карпиным

«Чемпионат.ТВ» предлагает вашему вниманию видеорепортаж с открытой тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке. Кроме того, вы можете посмотреть видеоинтервью с генеральным директором столичного клуба Валерием Карпиным.

Ссылка на видеорепортаж с тренировки «Спартака»

https://www.championat.com/video/2453/

Ссылка на видеоинтервью с Карпиным

https://www.championat.com/video/2451/