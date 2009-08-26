Видеорепортаж с тренировки "Спартака" и интервью с Карпиным
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«Чемпионат.ТВ» предлагает вашему вниманию видеорепортаж с открытой тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке. Кроме того, вы можете посмотреть видеоинтервью с генеральным директором столичного клуба Валерием Карпиным.
Ссылка на видеорепортаж с тренировки «Спартака»
https://www.championat.com/video/2453/
Ссылка на видеоинтервью с Карпиным
https://www.championat.com/video/2451/
Комментарии
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