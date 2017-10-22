Хайнкес: «Бавария» должна была трястись за результат матча до самого конца

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Гамбургом» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.
«Такие матчи надо выигрывать, и мы это сделали. Было видно, что „Гамбург“ был предельно мотивирован, блестяще действовал в единоборствах. Трибуны гнали команду вперёд, и игроки действовали на максимуме с первой до последней минуты.
Нам с самого начала было тяжело. Мы не смогли нащупать свой темп, позиционная игра была не совсем удачной. После перерыва стало лучше, я был доволен этим. Создали очень много моментов. Только их нужно было реализовывать. Когда на табло 2:0, то игра уже сделана. А тут мы должны были трястись за результат до самого конца матча.
Травма Мюллера? Диагноз Томасу поставят уже после обследования. Он говорит, что у него просто судороги. Надеюсь, что ничего больше", — цитирует Хайнкеса сайт «Баварии».