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Павленко: даже подумать не мог, что Быстров уйдёт

Павленко: даже подумать не мог, что Быстров уйдёт
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Александр Павленко выразил удивление, услышав, что его одноклубник Владимир Быстров может перейти в «Зенит».

«Володя уходит? Да вы что! Впервые услышал об этом! Даже подумать не мог, что такое может случиться… Будет ли нам его не хватать? Конечно, но об этом всё-таки стоит рассуждать, только когда переход состоится.

У нас сильная команда, которая, уверен, справится с потерей любого футболиста. Даже такого сильного, как Быстров», — приводит слова Павленко Sportbox.ru.

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