Мойес может вернуться на должность главного тренера «Эвертона»

Известный шотландский специалист Дэвид Мойес будет рассматриваться руководством «Эвертона» в качестве потенциального кандидата на должность главного тренера в случае, если «ириски» примут решение расстаться с Рональдом Куманом, утверждает издание The Mirror.
Как сообщается, тренер из Нидерландов может потерять свою работу в ближайшее время, и руководство клуба из Ливерпуля ищет другие варианты. Одним из кандидатом как раз является Мойес, успешно возглавлявший тренерский штаб «Эвертона» на протяжении 11 лет до своего перехода в «Манчестер Юнайтед». Шотландец сумел сохранить хорошие отношения с главой ливерпульской команды Биллом Кенрайтом.
Мойес: не думаю, что после ухода Фергюсона кто-то справился бы в «МЮ» лучше меня