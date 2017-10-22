Гисдоль: было бы здорово, если «Гамбург» завоевал бы очко в игре с «Баварией»

Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гисдоль остался доволен игрой своих футболистов, несмотря на домашнее поражение от «Баварии» (0:1) в матче 9-го тура Бундеслиги.
«Я всегда изо всех сил стараюсь быть довольным поражением. Особенно когда наблюдаешь игру, в которой команда отдаёт всё, что возможно. Футболисты показали очень хорошую игру до того момента, пока мы не столкнулись с особыми обстоятельствами в связи с удалением.
Показанную игру можно считать достижением и точкой опоры, но было бы здорово завоевать в этом матче хотя бы одно очко», — цитирует специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.
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