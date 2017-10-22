Ходжсон верит, что «Кристал Пэлас» сможет избежать вылета из АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон после поражения в Ньюксасле (0:1) в матче девятого тура АПЛ верит, что его команде по силам прервать ряд неудач, преследующих команду со старта сезона, и сохранить прописку в элите английского футбола.
«Почему я не должен в это верить? Я перестану верить, когда количество набранных очков не будет соответствовать количеству оставшихся игр.
Это не произойдёт в октябре. Это может случиться в марте, апреле, но, думаю, случится раньше, поэтому нам предстоит большая работа», — приводит слова Ходжсона BBC Sport.
После девяти матчей сезона «Кристал Пэлас» располагает лишь тремя очками и на пять очков отстаёт от команд, занимающих 16-18 места в турнирной таблице.
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