Альбиоль: в отличие от прошлых сезонов, сейчас «Интер» выглядит как команда

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился мнением о центральной встрече 9-го тура итальянской Серии А с «Интером» (0:0), отметив, что нерадзурри в текущем сезоне будут бороться за чемпионский титул.
«Это была тактическая игра, сложный матч. Впрочем, мы понимали, что и победа, и поражение сегодня ничего бы не изменило. Мы не устали после Лиги чемпионов и не хотим использовать это как оправдание. Это была действительно сложная игра. Мы не действовали так энергично, как это обычно бывает, но создали три или четыре хорошие возможности для взятия ворот.
У «Интера» очень хороший голкипер — Самир Ханданович сегодня хорошо справился со своими задачами. Мы хотим побеждать и никогда не согласились бы ни на что меньшее, будь-то игра против «Ромы», «Манчестер Сити» или кого-либо ещё. «Интер» идёт на втором месте, они непобедимы, так что всё естественно. «Интер» может бросить вызов в борьбе за скудетто, у них отличный тренер и отличные игроки. В отличие от предыдущих сезонов, они выглядят как команда, а также имеют преимущество, не выступая в европейских турнирах», — отметил защитник в эфире Mediaset Premium.