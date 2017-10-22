Толиссо: «Баварии» не удалось показать свою игру, иначе забили бы больше

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо, ставший автором победного гола в ворота «Гамбурга» (1:0) в матче девятого тура Бундеслиги, признал, что мюнхенцам не удалось продемонстрировать свою игру в гостевом противостоянии.
«Это был важный матч. Мы знали о результате встречи дортмундской «Боруссии» во Франкфурте, и это нас подстёгивало. Матч получился сложным, нам не удалось показать свою привычную игру, иначе мы бы забили больше», — приводит слова героя противостояния в Гамбурге пресс-служба баварского клуба.
«Бавария» одолела «Гамбург» и догнала по очкам дортмундскую «Боруссию»