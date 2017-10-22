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Бывший футболист Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

22 октября 2017, воскресенье. 09:31 Футбол

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Милана», представитель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси по итогам подсчёта голосов на 86,16 % участков — за него отдали голос более 179,4 тыс. избирателей (51,4 %), сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на данные ЦИКа.

До последнего момента эксперты не исключали вероятность второго тура на выборах мэра Тбилиси, прошедших 21 октября. По данным на утро 22 октября, независимый кандидат Александр Элисашвили набрал 17,63 % (более 61,5 тыс. голосов), представитель блока «Единое национальное движение» Заал Удумашвили —16,28 % (более 56,8 тыс.).

В Тбилиси состоялся матч с участием звёзд футбола, организованный Каладзе
Источник: Sputnik Грузия Сообщить об ошибке
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Каха Каладзе
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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