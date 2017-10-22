Созин: не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит».
«Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит». Состояние «армейцев» в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, психологический нокдаун после „Базеля“ — все эти факторы не добавляют оптимизма. На другой чаше весов „Зенит“. Все здоровы, мотивированны после поражения от «Арсенала», хорошо сыграли с «Русенборгом», идут на первом месте в РФПЛ и Лиге Европы. Только недалёкий может сказать, что ЦСКА точно выиграет. За счёт чего? Не ясно.
Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счёт этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с «Зенитом». Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа «Зенита» и 30% победа ЦСКА. И то большая часть этих 30% — потому что «армейцы» играют дома. Других ресурсов у них на сегодняшний день нет, хотя я с большой симпатией отношусь к команде.
Количество голов по сути не имеет значения, потому что это одна игра из 30. Это не финал. Так что на счёт ориентироваться не надо. Куда важнее – три очка. И у «Зенита» шансы взять их выше", — заявил эксперт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.