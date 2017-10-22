Балотелли: гол «Рубину» — один из самых красивых в карьере, хоть вратарь и уснул

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли вспомнил свой гол в ворота «Рубина» в матче группового этапа Лиги чемпионов-2009/10. Итальянец, выступая за «Интер», отправил мяч в ворота голкипера Сергея Рыжикова красивым ударом со штрафного, а миланская команда в итоге победила со счётом 2:0.
«Гол в ворота „Рубина“ — один из самых красивых в моей карьере. Хоть вратарь и уснул, но удар был хорошим», — сказал Балотелли в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне.
Видео гола Балотелли в ворота «Рубина» можно посмотреть в Youtube.
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