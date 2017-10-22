Женская сборная Дании, бойкотировавшая матч со Швецией, сыграет с Хорватией

Датский футбольный союз достиг соглашения с игроками женской сборной страны о том, чтобы команда провела отборочный матч чемпионата мира 2019 года с командой Хорватии. Ранее женская сборная датчан отказалась сыграть со Швецией из-за разногласий со своей футбольной федерацией по финансовым вопросам.
После матча с Хорватией, который состоится 24 октября, стороны продолжат переговоры, к которым также присоединятся Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов и УЕФА.
Напомним, конфликт возник из-за того, что Датский футбольный союз принял решение по новой структуре организации не считать игроков женской национальной команды сотрудниками союза, что вызвало возмущение в стане команды. Игроки женской команды посчитали, что к ним совсем иное отношение со стороны союза, нежели к мужской сборной.