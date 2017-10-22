Райола: не позволю Ибрагимовичу остановиться. Мои дети выросли, мне нужны деньги

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, считает, что 36-летний шведский футболист способен играть ещё минимум пять-шесть лет.
«Я не позволю ему остановиться. Теперь он должен работать на меня. Я работал на него несколько лет. Сейчас моя очередь. Мои дети выросли, мне нужны деньги. Мы с ним договаривались, что он работает только на меня в течение пяти лет. Так что теперь мы поменяемся местами. Зарплата пойдёт мне, а он получает комиссию», — заявил Райола.
Райола также высказался о перспективах Ибрагимовича стать тренером после завершения карьеры.
«Боже, помоги тем, кого он будет тренировать! Я хочу увидеть игрока, который скажет, что Златан не знает, о чём говорит. Если это случится, то я хочу, чтобы в тот момент всё это снимала скрытая камера!» — приводит слова агента Ибрагимовича 101 Great Goals со ссылкой на Expressen.