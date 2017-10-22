Неймар повздорил с Эмери на тренировке «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар повздорил с главным тренером команды Унаи Эмери на тренировке, которая прошла 20 октября.
По данным L'Equipe, бразилец проявил несогласие с решением испанского специалиста раньше завершить тренировку для тех игроков, которые принимали участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (4:0) в прошлую среду. Неймар захотел остаться на поле, однако Эмери ответил отказом. Футболист всё же отправился в раздевалку, но попутно со злости пнул мяч.
Сообщается, что свидетелем ситуации стал пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, который побывал на тренировке «ПСЖ» в качестве гостя.
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