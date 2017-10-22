На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается до 26 тыс. зрителей

Сегодня, 22 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится центральный матч 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет «Зенит».
Как сообщает официальный сайт «Зенита», на матче ожидается до 26 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков.
ЦСКА сыграет в красно-синей форме, голкипер — в чёрном. «Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в жёлтом.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит». Начало встречи — в 16:30 мск.
Васин: встреча ЦСКА и «Зенита» — событие для российского футбола