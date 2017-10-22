Будогосский: Кукуян допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Павел Кукуян ошибся, не назначив пенальти в ворота «Спартака» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (0:0). На 85-й минуте встречи Кукуян имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый штрафной удар после падения Брайна Идову в борьбе с вратарём Александром Селиховым, однако решил предъявить жёлтую карточку за симуляцию игроку «Амкара».
«Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжёлый, но произошло то, что произошло. Тут понятно, как инспектор мог оценить работу арбитра», — приводит слова руководителя судейского корпуса ТАСС.
Будогосский также сообщил, что арбитр Сергей Куликов принял верное решение, показав полузащитнику клуба «СКА-Хабаровск» Георгию Наваловскому жёлтую, а не красную карточку за игру руками в матче с «Уфой» (2:2). На 65-й минуте встречи Наваловский остановил мяч обеими руками, за что получил жёлтую карточку. Футболисты «Уфы» остались недовольны данным решением арбитра и требовали удалить игрока хабаровчан с поля. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов попросил департамент судейства и инспектирования РФС разъяснить решение судьи.
«Жёлтая карточка — абсолютно верное решение арбитра, это не красная карточка. У нас есть судьи, которые определяют, какую карточку показать, руководствуясь правилами игры и той ситуацией, которая возникает в данном случае на поле. В этом эпизоде решение арбитра верное», — подчеркнул Будогосский.